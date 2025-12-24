Spyro 4 è in sviluppo suggerisce un ex sviluppatore di Toys for Bob
Un nuovo indizio riaccende le speranze dei fan del drago viola: Spyro 4 potrebbe essere realmente in sviluppo. A suggerirlo è il profilo LinkedIn di un ex sviluppatore di Toys for Bob, che dichiara di aver lavorato a un gioco dedicato al celeberrimo draghetto mai annunciato ufficialmente. Le date riportate rendono improbabile che si tratti di progetti già pubblicati, ed in un contesto di rumor che circolano da anni, questo dettaglio assume un peso particolare. Pur senza conferme ufficiali, il quadro che emerge appare sempre più coerente, ragion per cui ora l’attenzione si sposta sul futuro dello studio e sulle prossime mosse di Xbox. 🔗 Leggi su Game-experience.it
