Sport in tv oggi mercoledì 24 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 24 dicembre, la programmazione sportiva in TV è ridotta, in linea con la vigilia di Natale. Sono pochi gli eventi in diretta o in streaming previsti, offrendo agli spettatori un’opportunità di aggiornarsi sui principali appuntamenti sportivi o di seguire le proprie discipline preferite con calma. Di seguito, il dettaglio di orari e programmi completi per la giornata.

Oggi mercoledì 24 dicembre ci aspetta una giornata con poca attività sportiva ai massimi livelli: la vigilia di Natale non prevede molti eventi, ci sarà poco da seguire per gli appassionati che speravano di gustarsi qualche manifestazione durante i preparativi per la festività. Riflettori puntati in particolar modo sulla Coppa d'Africa di calcio, che propone ben quattro incontri ben distribuiti tra il pomeriggio e la serata. Non ci sarà sosta in Marocco, dove si giocherà durante tutte le festività natalizie e si proseguirà fino al 18 gennaio: si incomincerà alle ore 13.30 con Burkina Faso-Guinea Equatoriale, si proseguirà alle ore 16.

