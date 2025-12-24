Spogliato e picchiato dalla baby gang il 15enne | Avevo tanta paura che mi accoltellassero Quei 20 minuti di violenza
Una violenza brutale che si è consumata in circa venti minuti: un ragazzo di 15 anni è stato trascinato via, fatto spogliare, rapinato, picchiato, minacciato di morte. La baby gang. 🔗 Leggi su Leggo.it
Spogliato e picchiato dalla baby gang, il 15enne: «Avevo tanta paura che mi accoltellassero». Quei 20 minuti di violenza - Una violenza brutale che si è consumata in circa venti minuti: un ragazzo di 15 anni è stato trascinato via, fatto spogliare, rapinato, picchiato, minacciato di morte.
A 15 anni spogliato e picchiato dalla baby gang, la mamma: «Chiedeva aiuto ai passanti, nessuno si è fermato». Quei 20 minuti di violenza - Una violenza brutale che si è consumata in circa venti minuti: un ragazzo di 15 anni è stato trascinato via, fatto spogliare, rapinato, minacciato di morte.
Venti minuti in balia della baby gang. Cinghiate sulle gambe per minacciarlo, spogliato e derubato del giubbotto, della felpa e delle scarpe e poi rapinato del portafoglio e del cellulare. Fino alla richiesta di farsi ricaricare la carta prepagata dai genitori e la telef
