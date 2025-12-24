Spezia-Pescara i punti valgono davvero doppio | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming
L'ultimo impegno agonistico del 2025, il penultimo del girone d'andata, è da brividi e mette in palio punti che valgono doppio: Spezia-Pescara, il lunch match del 27 dicembre in serie B, è una partita da non fallire, per entrambe. Trattasi infatti di scontro diretto che può voler dire sorpasso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Serie B, Frosinone può allungare e il big match è Modena-Venezia. Palermo ad Avellino per il poker; Zona retrocessione, in tantissimi nelle sabbie mobili della classifica.
Spezia-Pescara, i punti valgono davvero doppio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - L'ultimo impegno agonistico del 2025, il penultimo del girone d'andata, è da brividi e mette in palio punti che valgono doppio: Spezia-
Pescara ultimo ma con entusiasmo al Picco: "Siamo vivi, pensiamo solo allo Spezia" - L'allenatore Gorgone e il centrocampista Olzer sicuri: "Ce la siamo sempre giocata con tutti.
Con il Pescara bisogna attaccare. Per la difesa già pronto il trio d'oro - Il peggior attacco del campionato, quello dello Spezia con soli 15 gol all'attivo (al pari del Mantova e del Bari), contro la peggiore difesa del torneo, quella del Pescara, con ben 33 gol subiti.
Ecco la terna arbitrale che dirigerà il match tra #Spezia e #Pescara https://www.forzapescara.com/articolo/20877/designato-l-arbitro-di-spezia-pescara.html
Zanotti arbitro di Spezia-Pescara. Con lui il Var dell'espulsione di Vignali e l'Avar Serra
