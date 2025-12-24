Speyer e stazione al setaccio Multa di 6mila euro a commerciante

Speyer e la stazione sono stati oggetto di controlli approfonditi, con una multa di 6.000 euro a un commerciante. Nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri di Ravenna e delle forze di polizia locali, sono stati eseguiti controlli mirati nelle zone di Lugo, Faenza, Cervia-Milano Marittima e Bologna, per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Insieme ai colleghi delle Compagnie di Lugo, Faenza, Cervia – Milano Marittima e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna (Nas), i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, in particolare quelli della Stazione di via Alberoni, hanno eseguito servizi specifici di controllo straordinario del territorio. Particolare attenzione è stata riservata dai militari alla zona intorno la stazione ferroviaria cittadina, a quella dei Giardini Speyer, dell'Isola di San Giovanni e di via Santi Baldini. Nel corso dell'attività, la cui finalità, comunicano le forze dell'ordine in una nota, "è quella di prevenire la commissione dei reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti ed il controllo sulla qualità e sicurezza di alimenti e bevande commercializzati dai vari negozi presenti in zona", il personale dell'Arma ha identificato circa 120 persone, due delle quali sono state accompagnate in caserma per l'identificazione.

