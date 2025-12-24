Spettacolo ad Assisi Presepi a Petrignano Armenzano e Tordandrea

A Assisi e nei borghi vicini, si tengono spettacoli e mostre dedicati ai presepi, in omaggio a San Francesco, figura storica della prima rappresentazione della natività. Le installazioni includono presepi tradizionali, alberi decorati e videomapping luminosi che contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e riflessiva, invitando i visitatori a riscoprire il senso del Natale attraverso opere artistiche e eventi culturali.

Città di presepi, omaggio a san Francesco autore della prima rievocazione della natività, di alberi lucenti, di videomapping luminosi che invitano a pensare. E naturalmente mercatini, trenino, Babbo Natale per piccini e per grandi, zampognari e tanto altro ancora fra spettacoli e musica. Presepi presenti nelle chiese e nelle vetrine e in angoli suggestivi della città: sulla piazza inferiore di San Francesco (opera dei docenti e dagli allievi del Liceo Artistico Statale "F.A. Grue" di Castelli in provincia di Teramo), sul prato antistante la basilica superiore (il presepe del Colle del Paradiso ideato da Carlo Angeletti) e, in piazza del Comune, il presepe artistico in stile napoletano del '700 e quelli artistici locali e di Greccio.

