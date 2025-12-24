Spesso gli opposti combaciano Anche se si è in guerra si nota

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale è in dirittura d’arrivo, seguito a ruota da fine anno. Tempo quindi di guardare alle proprie spalle e, soprattutto, avanti, sia a breve che a medio-lungo termine. Indietro, il 2025 si sta lasciando molte negatività, le più gravi originate in primis dalle guerre. A loro volta, quelle stesse hanno causato molti altri disastri, primo fra tutti l’ingente perdita di vite umane, a cui si aggiungono quelle patrimoniali, peraltro di quantificazione non facile. Ciò nonostante è fondamentale per l’umanità intera elaborare una bozza di ciò che si dovrà necessariamente avviare il prossimo anno. Nonostante tutto, non è possibile tralasciare l’avvio di attività incasellate nello scadenziere 2026 e, in qualche modo, in relazione tra di esse. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: L'Ucraina si arrende? Margelletti: «Se Kiev cade, allora siamo in guerra anche noi». Tutti gli scenari

Leggi anche: Borghi all’attacco: «Il gruppo Juve dia risposte sul piano della personalità, oggi manca e lo si nota soprattutto se si considera questo aspetto»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.