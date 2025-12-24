Spazi di comunità per gli studenti Ecco il progetto ‘Scuole aperte’

Il progetto ‘Scuole aperte’ mira a trasformare le aule delle scuole medie in spazi di comunità e socialità, anche al termine delle lezioni. L’iniziativa offre agli studenti l’opportunità di partecipare a attività educative e culturali, favorendo l’inclusione e il senso di appartenenza. Un’occasione per valorizzare il ruolo delle scuole come punto di riferimento per il territorio e i giovani.

'Scuole aperte' significa trasformare le aule delle scuole medie in spazi di comunità e socialità dopo l'orario delle lezioni. È il progetto ideato dalla Regione, che sostiene atelier, laboratori, percorsi di orientamento ed esperienze educative con quasi tre milioni di euro. Di questi, 875.550 euro finanzieranno le attività della Città metropolitana di Bologna da marzo 2026 a settembre 2027 nell'ambito di 'Scuole aperte metropolitane'. Il progetto coinvolge gli istituti paritari e statali del territorio, ad eccezione di quelli di Bologna (per cui il Comune sta sviluppando un progetto con altre risorse, le Pn Metro Plus).

