Spariti i soldi dei condomini | L’amministratore è caduto in una truffa internazionale

A Rimini, si segnala una grave perdita economica per i condomini a causa di un caso di truffa internazionale da parte dell’amministratore. I conti risultano dissestati, i lavori sono stati interrotti e le bollette non sono state pagate. Questa situazione evidenzia l’importanza di una gestione trasparente e controllata delle finanze condominiali, per tutelare i proprietari da rischi simili.

Rimini, 24 dicembre 2025 – I conti che non tornano, i lavori fermi e le bollette rimaste lì, in sospeso. Poi le verifiche, le denunce e infine l'inchiesta. A Rimini tiene banco la vicenda di un amministratore di condominio indagato per appropriazione indebita aggravata, accusato di essersi impossessato di circa 50mila euro appartenenti a tre complessi residenziali della città, tra cui uno nella zona della darsena. La difesa: non è l'amministratore che "sparisce con i soldi". La Procura di Rimini ha notificato all'uomo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che chiude la fase investigativa e apre ora alla valutazione di un possibile rinvio a giudizio.

