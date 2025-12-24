Spari in piazza Cavour ferito un giovane

Nella zona di Piazza Cavour, vicino alla fermata della metropolitana e al quartiere Sanità, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un giovane, rimasto ferito. L'evento ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle persone presenti, evidenziando ancora una volta le criticità di alcune aree della città. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Spari a Piazza Cavour, poco lontano dalla fermata della Metro ed anche dal quartiere Sanità divenuto ormai uno dei principali attrattori turistici della nostra città.L'episodio intorno alle 21.30. Su dinamica e motivazioni sono in corso indagini da parte delle Forze dell'ordine che stanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

