Spaccata in Piattaforma Distrutta la vetrina Svuotato il fondo cassa

Nella notte tra lunedì e martedì, si è verificata una spaccata a Piattaforma, che ha causato danni alla vetrina e il saccheggio del fondo cassa. Un episodio che ha interrotto il consueto clima di festività, lasciando un segno di vulnerabilità e preoccupazione tra i titolari e i clienti della zona.

A rompere il clima di festa di questo periodo ci mancava solo la spaccata di Natale, arrivata nella notte tra lunedì e martedì in Piattaforma. Risultato, una vetrata distrutta, un portatile rubato e il fondo cassa svuotato. Pochi spicci alla fine e qualche danno, probabilmente opera di qualche balordo, a cui però si somma la grandissima amarezza dei responsabili, visto che la struttura aveva riaperto poco più di un mese fa con una bella operazione all’insegna della cultura e dell’ aggregazione, ospitando uno spazio polifunzionale con libreria indipendente (è la nuova sede della storica libreria Alibù), un cinema, una caffetteria, un’ area coworking e aula studio multimediale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata in Piattaforma. Distrutta la vetrina . Svuotato il fondo cassa Leggi anche: Spaccata in via Saffi: vetrina distrutta, 200 euro rubati Leggi anche: Furto con spaccata alla Piattaforma: vetrina in frantumi, rubati soldi e computer La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furto con spaccata alla Piattaforma: vetrina in frantumi, rubati soldi e computer; Spaccata in Piattaforma. Distrutta la vetrina . Svuotato il fondo cassa. Spaccata da Golden Point, ladri nel negozio di intimo davanti al teatro Goldoni: vetrina in frantumi - Una pioggia di vetri a terra, davanti a uno dei “salotti” per eccellenza della città, il teatro Goldoni. ilgazzettino.it Furto con spaccata alla Piattaforma, ladri lasciano danni e tracce di sangue #tuttoggi #CittàdiCastello #Cronaca | http://ow.ly/a3kX106scur - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.