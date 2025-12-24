Soumahoro si offre al centrodestra | Sono un italiano

ALESSANDRO GONZATO • Lasciatelo cantare con gli stivali in mano lasciatelo cantare è un italiano. Soumahoro rinnega le origini? «La mia terra è l’Italia, “l’ivoriano” lasciamolo dire agli altri». Come? «Io sono italiano», ribadisce Aboubakar, intervistato dal Foglio, non di Bétroulilié – nella regione del Lôh-Djiboua – ma di Cerasa. Soumahoro è comunque in partenza per l’Africa, passerà il Capodanno a Dakar, Senegal, e però a dispetto della trama non è un cinepanettone. Tenetevi forte al divano, in alternativa ancoratevi all’albero e se è già sera lanciate le cartelle della tombola, ottima strategia per terminare anzitempo lo straziante rito natalizio: l’ex deputato di Avs, da tempo nel Gruppo (fritto) Misto, ha svoltato a destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Soumahoro: “Mai detto di volermi candidare con il centrodestra. Il tricolore è di tutti” - La nota dopo l'intervista al Foglio: "Titolo distorto, non riflette fedelmente le mie dichiarazioni, ma risponde alla logica editoriale di attrarre l’attenzione dei lettori" ... ilfattoquotidiano.it