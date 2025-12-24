Soumahoro si offre al centrodestra | Sono un italiano
ALESSANDRO GONZATO • Lasciatelo cantare con gli stivali in mano lasciatelo cantare è un italiano. Soumahoro rinnega le origini? «La mia terra è l’Italia, “l’ivoriano” lasciamolo dire agli altri». Come? «Io sono italiano», ribadisce Aboubakar, intervistato dal Foglio, non di Bétroulilié – nella regione del Lôh-Djiboua – ma di Cerasa. Soumahoro è comunque in partenza per l’Africa, passerà il Capodanno a Dakar, Senegal, e però a dispetto della trama non è un cinepanettone. Tenetevi forte al divano, in alternativa ancoratevi all’albero e se è già sera lanciate le cartelle della tombola, ottima strategia per terminare anzitempo lo straziante rito natalizio: l’ex deputato di Avs, da tempo nel Gruppo (fritto) Misto, ha svoltato a destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Dove si trova il borgo italiano che offre 20mila euro a chiunque ci si voglia trasferire
Leggi anche: Procaccini al Secolo: applicare al Parlamento Ue il modello italiano del centrodestra è possibile
Soumahoro guarda già alle elezioni: Pronto a candidarmi con le forze del tricolore. Poi precisa: Non con il centrodestra; La svolta di Soumahoro: Sono pronto a candidarmi con le forze del Tricolore; Soumahoro verso destra: Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore. Adesso sono in partenza per l'Africa occidentale; Soumahoro cambia tutto: Il mio nuovo partito? Ha il tricolore nel simbolo.
Soumahoro: “Mai detto di volermi candidare con il centrodestra. Il tricolore è di tutti” - La nota dopo l'intervista al Foglio: "Titolo distorto, non riflette fedelmente le mie dichiarazioni, ma risponde alla logica editoriale di attrarre l’attenzione dei lettori" ... ilfattoquotidiano.it
Soumahoro (ex Avs) svolta a destra. Ma i patrioti lo stoppano: resti dov’è - Fuoco di fila sulla disinvoltura politica del parlamentare del Misto dai sindacati degli immigrati e dai meloniani ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Soumahoro guarda già alle elezioni: "Sono pronto a candidarmi con le forze che portano il tricolore" - Il deputato del gruppo misto, ex Avs, confessa al Foglio di guardare con interesse alla prossima tornata elettorale. today.it
TRUMP RICLASSIFICA LA MARIJUANA, MA NON LA LEGALIZZA Il presidente firma un ordine esecutivo che sposta la cannabis da sostanza pericolosa come l'eroina a farmaco come gli steroidi. La mossa facilita la ricerca medica e offre sgravi fiscali alle azie - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.