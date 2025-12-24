I suoi avversari si devono generalmente accontentare di ingollare febbrilmente quantità industriali di caramelle gommose al termine di ogni corsa. Lui, Tadej Pogacar, che è altrettanto goloso, evita i famosi orsacchiotti carichi di carboidrati e si accontenta di vincere: a ripetizione. Il collezionista è pronto a riprendere la raccolta. Dopo quattro settimane di risposo assoluto, il numero uno al mondo, per il secondo anno consecutivo campione del mondo, ha ripreso a pedalare con la solita determinazione, il solito appetito, sperando di banchettare a quattro palmenti come accaduto quest'anno: tre monumenti (Fiandre, Liegi e Lombardia), secondo mondiale e europeo, quarto Tour de France. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sotto l’albero voglio trovare Sanremo, Roubaix e i 3 Giri in un anno"

Leggi anche: Milan lancia la sfida da Trento: "Voglio vincere la Sanremo, la Roubaix e ai grandi giri..."

Leggi anche: Regali di Natale, i giochi e giocattoli più belli da far trovare sotto l'albero quest'anno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sotto l’albero di Natale arriva un bellissimo regalo per la scuola media Cesalpino; eBay | circa 30 milioni di regali indesiderati sotto l’albero la soluzione? Rivenderli online; Assisi fondi sotto l’albero Dal Ministero del Turismo arrivano 300mila euro; Bilancio forti critiche da Nieto | Sotto l’albero mutuo da 3,9 milioni.

’ Natale in anticipo al Pala BigMat!!! Sotto l’albero troviamo altri 3 punti pesantissimi che ci permettono di allungare sulle inseguitrici e di consolidare il secondo posto in classifica. @LegaVolleyF x.com

’ Natale in anticipo al Pala BigMat!!! Sotto l’albero troviamo altri 3 punti pesantissimi che ci permettono di allungare sulle inseguitrici e di consolidare il secondo posto in classifica. Powered by: @caffemokarico . . . #believ - facebook.com facebook