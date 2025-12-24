Sostegno Anief | i corsi Indire sono un atto dovuto necessario stabilizzare i docenti con esperienza

Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, è intervenuta all’interno della trasmissione di approfondimento di Orizzonte scuola Tv dopo il confronto al Ministero. La professoressa ha parlato dei decreti attuativi, 75 e 77. Si è parlato del secondo ciclo dei percorsi, che Indire e le Università attiveranno probabilmente già nel mese di gennaio 2026, per permettere l'iscrizione con riserva nelle GPS 202628 nonché lo scioglimento della stessa, possibile solo per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

