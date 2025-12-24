Sostegno Anief | i corsi Indire sono un atto dovuto necessario stabilizzare i docenti con esperienza
Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, è intervenuta all’interno della trasmissione di approfondimento di Orizzonte scuola Tv dopo il confronto al Ministero. La professoressa ha parlato dei decreti attuativi, 75 e 77. Si è parlato del secondo ciclo dei percorsi, che Indire e le Università attiveranno probabilmente già nel mese di gennaio 2026, per permettere l'iscrizione con riserva nelle GPS 202628 nonché lo scioglimento della stessa, possibile solo per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sostegno e corsi INDIRE, informativa al Ministero: le novità su criteri e requisiti. SPECIALE con Cozzetto (Anief)
Leggi anche: Sostegno e corsi INDIRE, informativa al Ministero: le novità su criteri e requisiti. SPECIALE con Cozzetto (Anief) alle 19:30
Sostegno e Corsi Indire, novità su criteri e requisiti: le ultime notizie. SPECIALE con Cozzetto (Anief); Sostegno e corsi INDIRE, informativa al Ministero: le novità su criteri e requisiti. SPECIALE con Cozzetto (Anief); Corsi di sostegno Indire, quasi 70mila corsisti potenziali. Anief ha presentato le sue proposte di modifica; Pronunciamento UE su docenti sostegno, botta e risposta Valditara–ANIEF: il Ministro rivendica miglioramenti, per Pacifico bisogna assumere sui 100mila posti in deroga.
Secondo ciclo corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: informativa del MIM, ecco le novità su percorsi, requisiti, costi - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. ticonsiglio.com
Sostegno e corsi INDIRE, informativa al Ministero: le novità su criteri e requisiti. SPECIALE con Cozzetto (Anief) - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sindacale sui prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. orizzontescuola.it
Corsi INDIRE, al via la specializzazione in sostegno: i requisiti - Corsi INDIRE, al via tutti i chiarimenti da parte del MIM sui nuovi corsi di abilitazione al sostegno. catania.liveuniversity.it
Anief '100mila insegnanti sostegno precari, negato diritto studio ad alunni disabili' - facebook.com facebook
Anief, 'Consiglio Europa conferma nostra tesi su abuso docenti sostegno precari'. Pacifico, "L'Italia ha tre anni di tempo per adeguarsi, altrimenti scatteranno sanzioni" #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.