Sos ai cittadini Durante le feste +15% di rifiuti

Durante le festività di Natale e Capodanno, la produzione di rifiuti aumenta del 15%. L’Amministrazione di Legnano ha avviato una campagna di sensibilizzazione per promuovere comportamenti più responsabili e mantenere la città pulita. Un piccolo impegno di tutti può contribuire a preservare il decoro urbano e a rendere Legnano più ordinata e accogliente durante questo periodo.

"Legnano più pulita? Basta poco". È il titolo della campagna per il decoro urbano che l'Amministrazione ha lanciato ieri in concomitanza con uno dei periodi tradizionalmente più caldi per quantità di rifiuti prodotti, quello delle festività di Natale e Capodanno. L'obiettivo? Orientare i cittadini verso comportamenti che contribuiscano alla gestione corretta dei rifiuti attraverso i toni del nudging, o spinta gentile, incentivando la cittadinanza a fare la propria parte nella differenziazione e nel corretto conferimento dei rifiuti. Nel periodo delle festività il carico dei rifiuti domestici aumenta in media del 10-15% – specie nelle frazioni carta, plastica e vetro – con riflessi sulla raccolta porta a porta e quando cresce anche il livello di riempimento dei cestini sulle strade.

