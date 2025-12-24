Sono sola e non mangio da tre giorni 90enne aiutata dai carabinieri alla vigilia di Natale

È accaduto a Cannobio, sul Lago Maggiore, dove un'anziana, in condizioni di estrema precarietà, è stata soccorsa dai carabinieri. Trasportata all’ospedale di Verbania, è ora assistita e al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

