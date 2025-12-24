Sono sola e non mangio da tre giorni 90enne aiutata dai carabinieri alla vigilia di Natale
È accaduto a Cannobio, sul Lago Maggiore, dove un'anziana, in condizioni di estrema precarietà, è stata soccorsa dai carabinieri. Trasportata all’ospedale di Verbania, è ora assistita e al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Da “Ti voglio bene” a “Ci sono ancora”: le frasi che i figli adulti vorrebbero sentirsi dire dai genitori:
Leggi anche: La sorella di Jessica Stappazzollo: “Nessuno l’ha aiutata, io ho saputo i dettagli dell’omicidio dai giornali”
Andrea Presti: «Al compleanno della mia ragazza? Lei pizza, io merluzzo e broccoli. Ora mangio un chilo di pasta e tanto pollo al giorno. Niente acqua, solo tè e Coca Cola zero»; Cos'è il digiuno intermittente 4:3 che favorisce la perdita di peso; Come aumentare le proteine ed essere sicuri di assumerne almeno 100 g al giorno; Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina: senza mamma e allontanatosi da casa, lo aiutano i carabinieri.
'Sono sola in casa e non mangio da tre giorni', carabinieri aiutano 90enne - Carabinieri che prestano aiuto a una signora di novant'anni che, sola in casa, non mangiava da tre giorni: è successo a Cannobio, località sulla sponda piemontese del Lago ... msn.com
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «’SONO SOLA IN CASA E NON MANGIO DA TRE GIORNI’, CARABINIERI AIUTANO 90ENNE» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
«Sono sola in casa e non mangio da tre giorni»: a Cannobio l’allarme di una 90enne e l’intervento dei carabinieri - La chiamata a una parente a Milano fa scattare i soccorsi sul Lago Maggiore, l’anziana portata in ospedale per accertamenti ... giornalelavoce.it
Ciao ! Ho una figlia autistica , sono sola nella gestione perché il padre una volta avuta la diagnosi è scappato. La famiglia di lui ad ogni modo ha avuto contatti sporadici con la bambina e la madre in particolare ha un pessimo rapporto con me. A me questa sit - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.