Javier Zanetti condivide con FourFourTwo l’esperienza di collaborare con Rivaldo, Drogba e Shevchenko per creare un nuovo torneo internazionale a Walt Disney World. Di seguito, vi proponiamo una traduzione fedele dell’articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, rivolta a coloro che non sono familiari con l’inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Gli Stati Uniti ospiteranno la Coppa del Mondo dall’11 giugno, ma non sarà l’unico torneo globale che il paese organizzerà quel mese. Tra l’1 e il 5 giugno si svolgerà un nuovo evento al Walt Disney World in Florida, supportato da leggende del gioco da Javier Zanetti e Rivaldo, a Didier Drogba, Andriy Shevchenko e Ivan Cordoba. La MagiCup includerà 20 delle accademie di calcio di maggior successo al mondo, tra cui Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG e Boca Juniors, oltre a una serie di squadre di base provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Sono convinto che sarà indimenticabile”, Javier Zanetti racconta a FourFourTwo di unire le forze con Rivaldo, Didier Drogba e Andriy Shevchenko per lanciare un nuovo torneo globale a Walt Disney World

