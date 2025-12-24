Sondaggi dati pazzeschi | un partito troneggia sugli altri E qualcuno crolla giù

La più recente media sondaggi elaborata da Termometro Politico e riferita al periodo 14–20 dicembre restituisce un quadro politico sostanzialmente stabile, ma con alcuni elementi di rilievo nelle prime posizioni. La rilevazione unisce e pondera i dati provenienti da sette istituti demoscopici – Swg, Termometro Politico, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné e Ipsos – offrendo una fotografia aggiornata degli equilibri tra le principali forze politiche nazionali. Sondaggi politici della settimana 14–20 dicembre. Il dato complessivo conferma il primato del centrodestra, che mantiene un vantaggio strutturale sui partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

