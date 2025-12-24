Sondaggi dati pazzeschi | un partito troneggia sugli altri E qualcuno crolla giù
La più recente media sondaggi elaborata da Termometro Politico e riferita al periodo 14–20 dicembre restituisce un quadro politico sostanzialmente stabile, ma con alcuni elementi di rilievo nelle prime posizioni. La rilevazione unisce e pondera i dati provenienti da sette istituti demoscopici – Swg, Termometro Politico, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné e Ipsos – offrendo una fotografia aggiornata degli equilibri tra le principali forze politiche nazionali. Sondaggi politici della settimana 14–20 dicembre. Il dato complessivo conferma il primato del centrodestra, che mantiene un vantaggio strutturale sui partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Sondaggi, Meloni inscalfibile ma qualcuno crolla: “Dato peggiore da mesi”
Leggi anche: “Un vero e proprio tonfo”. Sondaggi Mentana, c’è un partito italiano che crolla
Sondaggi politici, panorama attuale: cosa emerge su FdI, Lega e M5S - Sondaggi politici: centrodestra in crescita e opposizione frammentata, cosa emerge dai dati YouTrend. notizie.it
Sondaggi politici 2025/ Meloni sopra 31%, recupero a Natale con +9% sul Pd. Papa Leone personaggio dell’anno - Sondaggi politici Natale 2025, top Papa Leone XIV come personaggio più positivo dell'anno: sui partiti, recupero di Meloni e calo Pd- ilsussidiario.net
Sondaggi elettorali in Italia: Fratelli d’Italia si conferma primo partito, seguito da Pd e M5S - Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano Fratelli d’Italia oltre il 31%, tengono Pd e Movimento 5 Stelle pur registrato una lieve flessione ... lanotiziagiornale.it
Tornano gli ultimi sondaggi politici. In base ai dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti rispetto a una settimana fa, in base alle rilevazioni pubblica - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.