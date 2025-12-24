Solofra AV | Vigilia di Natale col botto I Carabinieri Sequestrano 38kg di fuochi pirotecnici e denunciano un 40enne

Il giovane, già sottoposto a misura restrittiva, è stato rintracciato dai Carabinieri dopo l’allontanamento dalla comunità e arrestato per evasione e furto aggravato.. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne del posto per “ omessa denuncia di materie esplodenti ”, “ accensioni pericolose ”, “ fabbricazione abusiva di materie esplodenti ” e “ mancato certificato di idoneità all’accensione di fuochi d’artificio ”. Nella giornata di ieri, nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i Carabinieri di Solofra, durante il regolare servizio perlustrativo, notavano una persona di sesso maschile intento a collegare numerosi artifizi pirotecnici attraverso l’uso di centraline. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

