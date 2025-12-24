Solofra AV | Vigilia di Natale col botto I Carabinieri Sequestrano 38kg di fuochi pirotecnici e denunciano un 40enne
Il giovane, già sottoposto a misura restrittiva, è stato rintracciato dai Carabinieri dopo l’allontanamento dalla comunità e arrestato per evasione e furto aggravato.. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne del posto per “ omessa denuncia di materie esplodenti ”, “ accensioni pericolose ”, “ fabbricazione abusiva di materie esplodenti ” e “ mancato certificato di idoneità all’accensione di fuochi d’artificio ”. Nella giornata di ieri, nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i Carabinieri di Solofra, durante il regolare servizio perlustrativo, notavano una persona di sesso maschile intento a collegare numerosi artifizi pirotecnici attraverso l’uso di centraline. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Vigilia di Natale col botto a Solofra: sequestrati 38kg di fuochi pirotecnici dai carabinieri
Leggi anche: Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una società’
Fuochi pirotecnici: nuovo maxi sequestro in Irpinia alla vigilia di Natale.
Solofra (AV) – Natale col botto - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne del posto per “omessa denuncia di materie esplodenti”, “acc ... irpinia24.it
Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it
Solofra (AV): Vigilia di Natale col botto - i Carabinieri Sequestrano 38kg di fuochi pirotecnici e denunciano un 40enne I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un quarantenne de - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.