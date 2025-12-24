Soldi falsi l’operazione Vulcano | la pista che da Terni porta a Roma e il malloppo da un milione di euro
Era la fine dello scorso mese di ottobre quando i carabinieri del nucleo investigativo di Terni strinsero le manette ai polsi di un giovane ternano trovato in possesso di un pacco di banconote false. Il giovane era stato bloccato mentre ritirava un plico nella zona di via Campo Fregoso. Oggi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Il falso cieco da 50 anni che faceva la spesa da solo e giardinaggio: truffa da 1 milione di euro
Leggi anche: Operazione “Game Over”: Duro Colpo alla Criminalità Familiare, Sequestrato un Patrimonio da Quasi un Milione di Euro
Il turista che acquista souvenir con soldi falsi - Un turista è stato “pizzicato” dagli agenti della polizia locale, che lo hanno denunciato. romatoday.it
Parma: fermato con un pacco di soldi falsi, in casa aveva un fucile a canne mozze, diverse munizioni, droga suddivisa in dosi, bilancino di precisione ed attrezzi per produrre banconote false. Il 26enne italiano, residente in provincia, é stato arrestato con l’accu - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.