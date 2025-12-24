Snowboard o sci cos' è più facile da imparare?

Snowboard o sci? Quando si tratta di tracciare linee sul fianco della montagna, la grande domanda è sempre la stessa: quale dei due è più facile da praticare? Una cosa è certa: questo dualismo tra snowboard o sci suscita sempre un acceso e sano dibattito. Del resto, gli appassionati di sport invernali sanno essere sorprendentemente puntigliosi nelle loro preferenze. Nessuno sostiene che la cyclette sia meglio di pedalare sui sentieri, o che il vogatore in palestra sia meglio che sguazzare nell'acqua. Quando però si tratta di sfrecciare a tutta velocità su una pista nera, c'è chi giura che sia fondamentale stare in piedi su due tavole sottili, o al contrario su una tavola singola, leggermente più larga. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

