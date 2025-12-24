(LaPresse) Le immagini mostrano lo skyline di Gaza segnato dalla distruzione, mentre la piccola comunità cristiana si prepara a celebrare la vigilia di Natale. Molti abitanti restano profondamente scossi dal trauma della guerra, dagli sfollamenti continui e dalla perdita dei propri cari. Gli attacchi israeliani sono diminuiti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre, ma gli episodi violenti non sono cessati del tutto. Israeliani e Hamas continuano a scambiarsi accuse di violazione della tregua, e la seconda fase dell’accordo, più complessa, deve ancora essere attuata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Skyline di Gaza devastato, le immagini mostrano distruzione nella Striscia

Leggi anche: La vita nella Striscia di Gaza tra le parole e immagini di “Be My voice"

Leggi anche: Gaza, le immagini dei droni mostrano una città rasa al suolo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il piano degli Stati Uniti per il futuro di Gaza. investimenti per oltre cento miliardi di dollari, secondo le anticipazioni del Wall Street Journal. Resort hi tech per cambiare il volto della Striscia. - facebook.com facebook