Skyline di Gaza devastato le immagini mostrano distruzione nella Striscia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Le immagini mostrano lo skyline di Gaza segnato dalla distruzione, mentre la piccola comunità cristiana si prepara a celebrare la vigilia di Natale. Molti abitanti restano profondamente scossi dal trauma della guerra, dagli sfollamenti continui e dalla perdita dei propri cari. Gli attacchi israeliani sono diminuiti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre, ma gli episodi violenti non sono cessati del tutto. Israeliani e Hamas continuano a scambiarsi accuse di violazione della tregua, e la seconda fase dell’accordo, più complessa, deve ancora essere attuata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

skyline di gaza devastato le immagini mostrano distruzione nella striscia

© Lapresse.it - Skyline di Gaza devastato, le immagini mostrano distruzione nella Striscia

Leggi anche: La vita nella Striscia di Gaza tra le parole e immagini di “Be My voice"

Leggi anche: Gaza, le immagini dei droni mostrano una città rasa al suolo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.