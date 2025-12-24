Sivert Bakken indossava una maschera per l'ossigeno quando è stato trovato morto | federazione ignara

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Bakken, trovato senza vita nella sua camera d'albergo in Trentino. Indossava una maschera d'ossigeno all'insaputa della federazione norvegese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

