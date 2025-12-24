Sivert Bakken è morto mentre indossava una maschera per l' ossigeno da altitudine
AGI - Il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, di 27 anni, indossava una maschera per l'ossigeno da altitudine quando è stato trovato morto la mattina del 23 dicembre nella sua stanza d'albergo nella zona di Passo Lavazé in Trentino. A rendere noto il particolare è stata la Federazione norvegese di biathlon in un comunicato stampa che precisa di "non essere attualmente a conoscenza delle circostanze relative all'acquisizione e all'utilizzo di questa maschera". Bakken verrà sottoposto ad autopsia in Italia durante il periodo natalizio. Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione, afferma nel comunicato che si tratta di "una situazione tragica con molti interrogativi irrisolti ". 🔗 Leggi su Agi.it
