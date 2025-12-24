Siria e Russia colloqui su partnership

Il ministro degli Esteri siriano, Asaad al-Shaibani, e il ministro della Difesa, Murhaf Abu Qasra, hanno incontrato a Mosca rappresentanti russi per approfondire le possibilità di una collaborazione tecnicomilitare tra Siria e Russia. Durante il colloquio, sono stati valutati diversi aspetti di un possibile partenariato, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali in ambito strategico, sotto la guida del presidente Vladimir Putin.

4.21 Il ministro degli Esteri del Governo di Transizione siriano Asaad al-Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a Mosca le modalità per sviluppare un partenariato tecnicomilitare bilaterale con il presidente russo Putin, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa siriana Sana. I colloqui sisono concentrati sul "rafforzamento della capacità difensiva dell'esercito siriano attraverso la modernizzazione dell'equipaggiamento militare nonché il trasferimento di esperienza tecnico-militare",.

