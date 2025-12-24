Sinner il Natale sarà in famiglia e Laila potrebbe raggiungerlo

Dopo l'intensa sessione di allenamento pre-stagionale a Dubai, Jannik Sinner è rientrato a Sesto Pusteria, in Alto Adige, per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia. Diversi indizi social, oltre ad alcune indiscrezioni giunte alla stampa, fanno pensare che la fidanzata Laila Hasanovic lo seguirà presto (o forse si trova già lì). Il forte legame con la famiglia è indubbio. Sinner è molto legato a mamma Siglinde, papà Hanspeter e al fratello Mark. L'attuale numero due al mondo ha spesso sottolienato l'importanza dei valori che i suoi genitori gli hanno trasmesso, come umiltà, disciplina, ed etica del lavoro.

