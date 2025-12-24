Simona Vigini morta in un incidente stradale nel Milanese | era moglie di un giocatore di football americano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Simona Vigini, aveva 54 anni. È morta martedì 23 dicembre in un incidente stradale sulla Ss 336, che porta a Malpensa. Si è trattato di uno schianto violento, tra un'auto e un furgone, che non ha lasciato scampo alla donna.L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Vanzaghello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

