Simona Vigini morta in un incidente stradale nel Milanese | era moglie di un giocatore di football americano

Si chiama Simona Vigini, aveva 54 anni. È morta martedì 23 dicembre in un incidente stradale sulla Ss 336, che porta a Malpensa. Si è trattato di uno schianto violento, tra un'auto e un furgone, che non ha lasciato scampo alla donna.L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Vanzaghello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

