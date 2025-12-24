Simest investe sulla Casa del Gelato
Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, annuncia un investimento nel settore del gelato, riflettendo il suo impegno nel sostenere la crescita delle imprese italiane. Da oltre 30 anni, la società promuove l’internazionalizzazione delle aziende, contribuendo allo sviluppo di settori tradizionali e innovativi. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore tappa nel supporto alle imprese italiane che desiderano espandersi sui mercati esteri.
Simest investe sul gelato. E non solo. L’annuncio è stato dato proprio dalla società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che da oltre 30 anni supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Casa del Gelato, laboratorio artigianale nato oltre 40 anni fa nel modenese e specializzato nella produzione industriale di gelato per private label, verrà finanziata da Canson Capital Partners, con la partecipazione di Simest. L’operazione – a cui Simest ha contribuito attraverso le risorse della Sezione Crescita del proprio Fondo dedicato, gestite in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – consente al veicolo così capitalizzato di acquisire una quota pari al 50% della società emiliana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
