Silvia Piancazzo l'amica di Beatrice Bellucci morta sulla Colombo torna a camminare insieme ai Vigili del Fuoco

Silvia Piancazzo, l'amica di Bibbi Bellucci: «Temevo di restare paralizzata. Ora devo vivere per due e realizzare anche i suoi sogni» - «Adesso inizio a vedere la realtà: mi sono alzata in piedi, ho avuto paura di restare paralizzata, invece riesco a fare quei cinque passi. msn.com

Incidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo è tornata a camminare ift.tt/hwE5X9H x.com

Ieri pomeriggio un incontro carico di emozione e gratitudine I Vigili del Fuoco hanno fatto visita a Silvia Piancazzo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Le squadre 11A e TE11 del distaccamento EUR e squadra 7A del distaccamento OSTI - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.