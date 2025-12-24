Silvia Piancazzo l'amica di Beatrice Bellucci morta sulla Colombo torna a camminare insieme ai Vigili del Fuoco

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi dall’incidente in cui è morta l’amica Beatrice Bellucci, la 20enne Silvia Piancazzo si è alzata in piedi durante una visita dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

