Lodi, 24 dicembre 2025 – Proseguono e si rafforzano i controlli nelle stazioni ferroviarie e lungo le principali tratte del Lodigiano. Dispositivi predisposti in vista del periodo festivo di fine anno. Per la settimana compresa tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026 sono stati infatti programmati servizi straordinari di sicurezza alla stazione ferroviaria di Lodi e a bordo dei treni sulla linea Milano–Lodi–Codogno. L’iniziativa è stata comunicata da FS Security, al termine di un costante confronto con il Prefetto di Lodi e prevede presidi mirati nella stazione di Lodi, in particolare nella fascia oraria tra le 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza nelle stazioni lodigiane: le autorità rafforzano i controlli festivi

