Sicurezza i rinforzi non mancano

Bologna, 24 dicembre 2025 – Secondo le lamentele dell’opposizione con questo governo manca tutto, dalle forze dell’ordine ai medici, dagli insegnanti ai ricercatori e così via. Alcune smentite si acquisiscono informandosi su media seri e non esasperatamente partigiani. Giorni fa, per esempio, su Il Resto del Carlino, si leggeva che ad Imola arriveranno altri agenti di polizia con un aumento del presidio del 10%. Notizie analoghe si trovano per altre città. Enrico Venturoli Risponde Beppe Boni Elly Schlein e soci sanno bene come stanno le cose e spesso faticano a trovare appigli, soprattutto sulla sicurezza e sull’ ordine pubblico, per protestare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

