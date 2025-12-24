Siamo solidi dietro Bene la classifica

Si ferma il calcio, per lasciare spazio ad un po’ di meritato riposo. Giornate di auguri, abbracci e saluti per chi potrà far ritorno a casa durante le festività natalizie. Solo qualche giorno però, visto che anche la Vigor, come tante altre squadre, riprenderà dal 28 dicembre. Non c’è tempo da perdere: ci sono giocatori da recuperare e partite difficilissime da preparare. La prima parte del cammino dei rossoblu si è chiusa in maniera soddisfacente. Nessuna squadra del girone F è riuscita ad archiviare l’anno in modo migliore: la squadra di Clementi è l’unica ad aver confezionato 3 vittorie di fila nelle ultime 3 apparizioni del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

