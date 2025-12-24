Si ferma il calcio, per lasciare spazio ad un po’ di meritato riposo. Giornate di auguri, abbracci e saluti per chi potrà far ritorno a casa durante le festività natalizie. Solo qualche giorno però, visto che anche la Vigor, come tante altre squadre, riprenderà dal 28 dicembre. Non c’è tempo da perdere: ci sono giocatori da recuperare e partite difficilissime da preparare. La prima parte del cammino dei rossoblu si è chiusa in maniera soddisfacente. Nessuna squadra del girone F è riuscita ad archiviare l’anno in modo migliore: la squadra di Clementi è l’unica ad aver confezionato 3 vittorie di fila nelle ultime 3 apparizioni del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Siamo solidi dietro. Bene la classifica"

Leggi anche: "Adamant, ora siamo solidi"

Leggi anche: Bari, parla Dickmann: “La svolta dopo Padova. Siamo più solidi, ma dobbiamo creare di più”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Runjaic: “Partita fondamentale per loro ma anche per noi”; Udinese, Runjaic: Fiorentina è pugile all'angolo, tipo di avversario peggiore; Gasperini senza filtri: Siamo stati belli e bravi. Dybala? La verità è che...; Serie A: Fiorentina-Udinese in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni.

Le 10 migliori marche di whisky classificate dalla peggiore alla migliore

Ardoino al CorriereTicino: “Siamo estremamente solidi. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente. Io e Devasini siamo grandi tifosi della #J - facebook.com facebook

#Ardoino al CorriereTicino: “Siamo estremamente solidi. Riteniamo che la #Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente. Io e Devasini siamo grandi tifosi della #J x.com