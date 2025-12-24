La regressione natalizia è un fenomeno comune che si manifesta durante le festività di fine anno. Si tratta di un ritorno temporaneo a comportamenti infantili o più semplici, spesso legato ai ricordi e alle emozioni associate al Natale. Questo fenomeno, riconosciuto anche come

I l Natale fa tornar bambini. Almeno emotivamente parlando. Si chiama regressione natalizia, com’è stata battezzata dagli americani, e indica un comportamento emotivo, e a volte anche pratico, che colpisce tutti. Ovvero, reagire esattamente come quando si era bambini a determinati comportamenti e atteggiamenti. Il motivo? Il Natale, quando si è tutti assieme, fa emergere il lato fanciullesco di ognuno perché riporta in superficie dinamiche ormai nascoste. E tutto ritorna a galla. Natale e malinconia: come superare il Christimas Blues e affrontare serenamente le feste X Leggi anche › Depressione natalizia: che cos’è il Christmas blues e come evitarlo Pranzo di Natale e regressione natalizia, quando si ricreano le stesse dinamiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si tratta di un fenomeno normale e che colpisce tutti durante le feste di fine anno

Leggi anche: Dopo le feste di fine anno il campo da calcio sarà pronto

Leggi anche: Sequestrata la droga per le feste di fine anno. Il blitz nei fortini di Ostia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Y'A PAS PHOTO - Les coulisses des Miss France

Oggi è il Solstizio d'Inverno! Si tratta di un fenomeno astronomico che segna il giorno più corto e la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Cade ogni anno tra il 20 e il 23 dicembre. Per il 2025 il Solstizio cade oggi, domenica 21 dicembre 202 - facebook.com facebook