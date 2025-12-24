Si mette male per Alfonso Signorini | ecco cosa rischia dopo le accuse

Alfonso Signorini si trova ad affrontare serie implicazioni legali a seguito delle accuse avanzate da Fabrizio Corona. La situazione, ancora in evoluzione, potrebbe comportare conseguenze importanti per il giornalista. In questo contesto, è fondamentale monitorare gli sviluppi della vicenda e attendere eventuali comunicazioni ufficiali, per comprendere appieno le implicazioni di queste accuse sulla sua carriera e sul suo futuro professionale.

Il giornalista rischia grosso: ecco cosa potrebbe succedere dopo le accuse raccolte da Fabrizio Corona. I possibili sviluppi. "Se prendono il suo cellulare esce fuori Sodoma e Gomorra". Fabrizio Corona rincara la dose contro Alfonso Signorini. L'ex Re dei paparazzi è stato ascoltato in Procura. Si è partiti dall'accusa di Revenge Porn (per la quale rischia da uno a sei anni di reclusione), e si è arrivati anche a parlare di quello che Corona ha definito il "modello Signori". Un presunto sistema fatto di favori sessuali per poter entrare nella casa del Grande Fratello e in altre produzioni televisive.

