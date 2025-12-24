Si chiude il Giubileo della Speranza | la Veglia e la Messa con il Vescovo

Gli auguri di speranza dell’arcivescovo Giulietti: “Il Natale sia un tempo di veglia e di desiderio” - Riceviamo e di seguito pubblichiamo integralmente gli auguri di Natale che l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha scritto per tutta la comunità diocesana. luccaindiretta.it

Vaticano, Papa Leone XIV chiude il Giubileo aperto da Papa Francesco - Il Giubileo della Speranza volge al termine senza la “ripartenza” auspicata da Papa Francesco, in un contesto globale segnato da crisi e guerre. msn.com

L'ANCORA MASSONICA NEL PRESEPIO VATICANO E NON SOLO...

Siamo entrati nel 40° anno di pubblicazione di Notizie, compleanno che festeggeremo nel novembre 2026. Si chiude il Giubileo della Speranza, un tempo di grazia che abbiamo raccontato e vissuto come “pellegrini di speranza nelle piazze e tra la gente” per - facebook.com facebook

