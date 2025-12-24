Si brinda al ristorante. Ma il tutto esaurito vale solo nei festivi.

Brindare al ristorante durante le festività è un modo speciale per condividere momenti autentici. Tuttavia, i locali sono spesso pieni nei giorni festivi, con prenotazioni esaurite. Che si tratti della cena della vigilia o del pranzo di Natale 2025, scegliere un ristorante rappresenta un gesto semplice ma significativo per celebrare con famiglia e amici. Organizzarsi con anticipo permette di vivere appieno queste occasioni senza stress.

Che sia per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale 2025, andare al ristorante è il miglior regalo che ci si possa fare. E gli spezzini sembrano saperlo bene: del resto, niente lista della spesa – sterminata – da spuntare, supermercato da assaltare e quel 'traffico' in cucina da dover con sapienza coordinare. Ma per quanto la gran parte dei ristoratori del territorio registri già il tutto esaurito per i giorni delle feste comandate, quest'anno i titolari dei locali hanno individuato nei clienti qualche remora in più. E non si tratta di dieta. "Il mio ristorante nei giorni delle feste è al completo – dice Alessandro Gironi, titolare di 'Antica Trattoria Sevieri', nel cuore del centro storico spezzino –.

