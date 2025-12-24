Si avvicina il ciclone di Natale | cosa succederà sull’Italia

Un Natale come non si viveva da molto tempo, a livello atmosferico, con piogge e venti diffusi e tanta altra neve in arrivo su Alpi e Appennini: sarà il ciclone di Natale a provocare condizioni di diffuso maltempo visto che in questi giorni, quest'anno, non ci sarà nessun invadente anticiclone a proteggere i giorni clou delle festività natalizie. Occhio al vento. " Il ciclone di Natale provocherà vento a tratti forte al Centro-Nord con un situazione anomala anche in Val Padana dove spazzerà via tutto l’inquinamento: un 'bel regalo da scartare' con le polveri sottili che scenderanno quasi a zero", spiega l'esperto meteorologo Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

