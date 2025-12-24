Shopping di Natale a Latina si spende poco nei negozi di vicinato
Si parte da un presupposto: le luminarie, gli eventi e le iniziative messe in campo per Natale dall'amministrazione sono un bene. Portano persone in centro, fanno rivivere i giorni in cui proprio in centro si respirava l'aria del Natale con tutti i cittadini impegnati a fare compere.Peccato che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Contro la desertificazione: "Per Natale acquistate nei negozi di vicinato"
Leggi anche: Lotteria degli scontrini nei negozi di vicinato
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Quale Paese spende di più in regali a Natale? - Le spese natalizie dell'Ue aumentano nel 2025 grazie all'inflazione e all'inasprimento degli standard di sicurezza dei giocattoli. msn.com
SHOPPING di NATALE • Ultimi giorni di sconti da Angeli 6 Rovigo • Ciro di aspetta in negozio per gli ultimi regali di natale fino al 24 Dicembre. Poi il negozio chiuderà fino al 4 Gennaio 2026 per restyling! Approfittane per gli ultimi acquisti a prezzi davver - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.