C’è anche questa strana sfida tra Sheffield Wednesday e Hull City nell’inconsueto programma di un Boxing Day quasi orfano della Premier League tranne che per una partita serale a Old Trafford. Strana perché un club virtualmente già in terza serie, basta vedere la classifica di Championship per non avere dubbi su questo, è sfidato da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sheffield Wednesday-Hull (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno 10 corner a Hillsborough

Leggi anche: Sheffield Wednesday-Hull (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sheffield Wednesday-Derby (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sheffield Wednesday-Hull venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici.

EFL TV fixtures: Sheffield Wednesday, Sheffield United, Bradford City, Doncaster Rovers, Huddersfield Town, Hull City and Middlesbrough FC's revised schedule - Hull City, Middlesbrough, Bradford City, Doncaster Rovers, Hudderfield Town and both Sheffield clubs have had games moved in the first two months of the new year for live television coverage. yorkshirepost.co.uk

Football d'oltremanica: un natalizio Arsenal - Sheffield Wednesday sotto la neve. facebook

Benito Carbone di Sheffield, Gianluca Festa dan Fabrizio Ravanelli di Middlesbrough, Paolo Di Canio di West Ham, Andrea Silenzi di Nottingham Forest, Zola-Vialli-Dalla Bona-Casiraghi di Chelsea, Michele Padovano di Crystal Palace, Nicola Berti di Tottenh x.com