sgarbi ritenuto lucido ma non per sposarsi

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza della figlia sulla nomina di un amministratore di sostegno. Vittorio è considerato del tutto «capace di intendere e di volere», dunque soggetto a diritti e doveri. Eppure uno psicologo dovrà appurare se vale anche per le nozze. Il Tribunale civile di Roma ha rigettato l’istanza di nominare un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi presentata, due mesi fa, da sua figlia Evelina che chiedeva, appunto, la nomina di un tutore per il padre in seguito alla profonda depressione che lo aveva colpito all’inizio dell’anno. Quindi il grande Vittorio Sgarbi, come dice il professor Ugo Ruffolo, difensore legale del noto critico d’arte, «è stato ritenuto perfettamente capace di intendere e di volere». 🔗 Leggi su Laverita.info

