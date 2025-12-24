Sgarbi ne è sicuro | Basta illazioni sto bene Mia figlia a Natale? Le feste non mi piacciono

Vuole solo un regalo a Natale Vittorio Sgarbi: «Essere lasciato in pace». Lo racconta a Fabrizio Caccia, in un’intervista al Corriere della Sera. Uno sfogo, dopo la decisione del tribunale di Milano di affidare a una psicologa il compito di visitarlo per verificarne la capacità di prendere decisioni in autonomia e lo stop alle sue nozze civili con la compagna di sempre Sabrina Colle. Due mesi fa sua figlia Evelina ha depositato al Tribunale civile di Roma un’istanza chiedendo che i beni del padre siano amministrati da un tutore, in quanto «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». 🔗 Leggi su Open.online

