Sgarbi attacca la figlia Evelina | Voglio essere lasciato in pace Nessuno può più sostenere illazioni sulla mia salute
Vittorio Sgarbi si rivolge pubblicamente a sua figlia Evelina, chiedendo rispetto e privacy. Dopo le accuse da parte di Sabrina Colle, la compagna del critico d’arte, Sgarbi ha rilasciato un’intervista in cui ribadisce la propria lucidità e chiede di essere lasciato in pace, chiudendo così un episodio che ha suscitato attenzione e discussioni.
Dopo che la compagna Sabrina Colle ha denunciato Evelina, è lo stesso Vittorio Sgarbi a parlare contro la figlia in una lunga intervista: "Nessuno può più mettere in dubbio la mia lucidità mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sgarbi: “Sono arrivato a pesare 59 chili per la depressione. Sposo Sabrina Colle e a mia figlia Evelina dico che non ho soldi”
Leggi anche: Vittorio Sgarbi provato e affaticato da Vespa: “Mia figlia Evelina? Capisco ciò che ha fatto, ma è fuori misura”
Per la prima volta parla Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina (e Mediaset): come ha risposto lei; Matrimonio tra Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle appeso alla perizia, Evelina non si arrende: Mesi di fango; “Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno”. Ma per matrimonio e testamento serve una perizia; Stop alle nozze di Sgarbi, prima la visita psichiatrica. E lui: «Ero solo depresso». Poi la stoccata alla figlia.
Sgarbi, la perizia mette a rischio il matrimonio. La figlia Evelina allo scoperto - La situazione legata alla salute di Vittorio Sgarbi resta un caso. newsmondo.it
Per la prima volta parla Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina (e Mediaset): come ha risposto lei - La figlia del critico d'arte si è detta «dispiaciuta per il nervosismo della aspirante promessa sposa» e «iper tranquilla» per quanto riguarda la denuncia ... open.online
Vittorio Sgarbi: «Basta illazioni su di me, l'ha capito anche la giudice. Mia figlia Evelina invitata a Natale? Le feste non mi piacciono» - Insieme avevamo già deciso di rinviare le nozze». msn.com
il mattino di Padova. . Calcio serie B: il Padova vince sul campo della Reggiana con i goal di Sgarbi e Seghetti. Dallo stadio Mapei il commento di Leandro Barsotti e Stefano volpe - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.