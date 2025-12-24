Sgarbi attacca la figlia Evelina | Voglio essere lasciato in pace Nessuno può più sostenere illazioni sulla mia salute

Vittorio Sgarbi si rivolge pubblicamente a sua figlia Evelina, chiedendo rispetto e privacy. Dopo le accuse da parte di Sabrina Colle, la compagna del critico d’arte, Sgarbi ha rilasciato un’intervista in cui ribadisce la propria lucidità e chiede di essere lasciato in pace, chiudendo così un episodio che ha suscitato attenzione e discussioni.

Per la prima volta parla Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina (e Mediaset): come ha risposto lei - La figlia del critico d'arte si è detta «dispiaciuta per il nervosismo della aspirante promessa sposa» e «iper tranquilla» per quanto riguarda la denuncia ... open.online

Vittorio Sgarbi: «Basta illazioni su di me, l'ha capito anche la giudice. Mia figlia Evelina invitata a Natale? Le feste non mi piacciono» - Insieme avevamo già deciso di rinviare le nozze». msn.com

