Seth Rollins difende l’Arabia | Soldi sporchi di sangue? Pensate che quelli americani siano puliti?

Seth Rollins commenta la partnership tra WWE e Arabia Saudita, rispondendo alle critiche sui presunti legami con il denaro sporco di sangue. L’atleta sottolinea come anche gli Stati Uniti abbiano storie complesse e controversie, invitando a riflettere sulla moralità delle scelte nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La discussione evidenzia le sfide etiche legate alle collaborazioni internazionali e alla reputazione delle grandi aziende.

Seth Rollins ha affrontato senza mezzi termini le polemiche che circondano la partnership tra la WWE e l'Arabia Saudita. Intervistato da Jay Mohr nel suo podcast Mohr Stories, il wrestler ha risposto alla domanda se la WWE riceva le stesse critiche riservate ai comici che si esibiscono nel Paese. "Andiamo lì da sei anni. Ci prendono a schiaffi da sei anni", ha dichiarato Rollins. Quando Mohr ha tirato in ballo sarcasticamente il concetto di "blood money" – i soldi sporchi di sangue di cui aveva parlato CM Punk anni fa – Rollins ha replicato in modo diretto: "E allora? Veniamo pagati anche dall'America.

