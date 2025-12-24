L'attenzione sulla gestione di Seta e Tper si intensifica, con critiche rivolte al Partito Democratico per presunte pratiche poco trasparenti e gestione discutibile. I consiglieri regionali Pulitanò e Arletti sottolineano l’importanza di separare le funzioni pubbliche da logiche private, richiedendo un passo indietro per garantire maggiore trasparenza e responsabilità nelle aziende di trasporto pubblico.

Basta commistioni di potere, il Pd faccia un passo indietro. I consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti intervengono sulla governance di Seta e Tper, oggetto di attenzione della Corte dei conti: "Il Pd sta facendo un gioco molto pericoloso, continuando a trattare le aziende pubbliche come se fossero private. Un gioco che va avanti ormai da troppo tempo e che si ripercuote senza pietà sui cittadini e sui lavoratori che sembrano non avere più armi di fronte a un gioco politico fatto di interessi privati, di pochissima trasparenza e di gestioni scellerate che vengono coperte con espedienti ormai stucchevoli", ha sottolineato Pulitanò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seta e Tper nel mirino: "Pd, gioco pericoloso: gestioni scellerate e poca trasparenza"

Leggi anche: Ristorazione ospedaliera nel mirino, Polichetti (Udc): “Trasparenza e verifiche urgenti al Ruggi di Salerno”

Leggi anche: Trasparenza al "Ruggi", Longanella e Verdoliva nel mirino di Polichetti: "Soldi indebitamente percepiti e nomine irregolari"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Seta e Tper nel mirino: Pd, gioco pericoloso: gestioni scellerate e poca trasparenza.

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico' - Politica: Confermata la linea di Mezzetti e Zanca sul controllo pubblico di Seta, smentita la linea di Muzzarelli, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna ... lapressa.it