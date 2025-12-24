Sesto incendio divampa su un autobus per gli aeroporti | autista salvo il mezzo distrutto dalle fiamme

Sesto San Giovanni (Milano), 24 dicembre 2025 – Momenti di paura, all’alba di oggi, vigili di Natale, in via Volontari del Sangue 171 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 5, infatti, un autobus in servizio per gli aeroporti milanesi ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Sesto San Giovanni, incendio distrugge un autobus In quel momento, fortunatamente, nessun passeggero era a bordo. L’ autista è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Milano Centrale, che hanno spento l’incendio, bonificato e messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

