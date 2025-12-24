Serie D - Girone E Scossa al Ghiviborgo | via Ingenito Al suo posto ingaggiato Cannarsa

Clamoroso sotto Natale: Corrado Ingenito è stato esonerato dal Ghiviborgo. Insieme a lui, come scritto nella nota ufficiale del club, via anche il vice Andrea Bianchi. Anche se la società li ringrazia "per il grande lavoro svolto nella prima metà di questa stagione, con ottimi risultati sportivi e una grande valorizzazione dei giovani", da quanto trapela potrebbero essere state fatali per Ingenito le ultime tre sconfitte consecutive. Come si apprende da siti e da un'emittente tv, il nuovo tecnico è Juriy Cannarsa, ex difensore di Pescara, Livorno Salernitana, che ha smesso di giocare nel 2013 per intraprendere la carriera di allenatore: prima sulla panchina del Rosignano Sei Rose, poi nel settore giovanile del Livorno, dove ha allenato anche la "Primavera" amaranto.

