Serie D - Girone D | il trainer lucchese in bilico E anche Andreucci rischia a Pistoia

Sono giornate calde in casa Pistoiese, formazione del girone "D" di serie "D", con la posizione in bilico del tecnico Antonio Andreucci. Lucchese "doc" (fu lanciato, come molti ricordano, da calciatore dalla Pantera a metà anni '80 in "C2") ha poi avuto le sue fortune nel Veneto sia da giocatore che da tecnico. Andreucci è arrivato alla Pistoiese questa estate, dopo l'esperienza sulla panchina dell'Unione Clodiense. Allenatore molto esperto per la categoria, è alla sua prima esperienza in Toscana come tecnico, dopo aver allenato molto nel Nord Italia, conquistando anche buoni risultati. La Pistoiese, sotto la sua guida è partita molto bene, ma, nelle ultime partite, è scivolata al quinto posto, con 31 punti, a sette lunghezze dalla capolista Lentigione.

