CARPI C’è una dead line che inizia a stagliarsi sul futuro del Carpi. È quella della scadenza del 15 agosto 2026 dei primi 3 anni della convenzione dello stadio ’ Cabassi ’. Un accordo che era stato firmato a dicembre 2023 e sul cui futuro, a margine del pranzo natalizio con la stampa presso il ristorante Sporting Da Michele, ha fatto il punto il direttore generale biancorosso Enrico Bonzanini, che ha seguito in questi anni passo il colloquio con l’ amministrazione comunale. In questi giorni, infatti, c’è stato un incontro preliminare fra le due parti per iniziare a discutere il rinnovo della convenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, il dg Bonzanini e il Cabassi: "Convenzione, sintetico e nuove luci»

Leggi anche: Serie C, domani c’è Carpi-Perugia. Carpi e mister Braglia. Un tabù al ’Cabassi’

Leggi anche: Carpi - Perugia 2-0 | Un bel Carpi espugna finalmente il Cabassi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie C girone B. Si conclude oggi il girone d'andata (SEGUI LIVE] ?; GIRONE B DI SERIE C, ECCO LA SITUAZIONE AD UNA GIORNATA DAL GIRO DI BOA, RISULTATI E CLASSIFICHE; Serie C girone B. Nel weekend l'ultima di andata: chi sarà Campione d'inverno?; Serie C girone B. Due pareggi nei primi due match della giornata.

Serie C. Carpi, il dg Bonzanini e il Cabassi: "Convenzione, sintetico e nuove luci» - È quella della scadenza del 15 agosto 2026 dei primi 3 anni della convenzione dello stadio ’ Cabassi ’. msn.com

DIRETTA/ Carpi Guidonia (risultato finale 1-1): la riprende Zuppel (Serie C, 20 dicembre 2025) - Diretta Carpi Guidonia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Cabassi per il diciannovesimo turno della Serie C 2025/2026, girone B. ilsussidiario.net