Serie C Carpi il dg Bonzanini e il Cabassi | Convenzione sintetico e nuove luci
CARPI C’è una dead line che inizia a stagliarsi sul futuro del Carpi. È quella della scadenza del 15 agosto 2026 dei primi 3 anni della convenzione dello stadio ’ Cabassi ’. Un accordo che era stato firmato a dicembre 2023 e sul cui futuro, a margine del pranzo natalizio con la stampa presso il ristorante Sporting Da Michele, ha fatto il punto il direttore generale biancorosso Enrico Bonzanini, che ha seguito in questi anni passo il colloquio con l’ amministrazione comunale. In questi giorni, infatti, c’è stato un incontro preliminare fra le due parti per iniziare a discutere il rinnovo della convenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
