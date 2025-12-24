Serie B Nazionale Quarrata riflette sull’ultimo ko Ritorno in campo ad anno nuovo
La sconfitta in terra marchigiana contro la Consultinvest Loreto Pesaro ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Consorzio Leonardo Dany Quarrata. Un’occasione non sfruttata dalla compagine pistoiese, avanti per quasi tutta la partita ma a cui é mancato cinismo e solidità difensiva per chiuderla. Dopo tre quarti equilibrati sono stati infatti gli ultimi minuti della quarta frazione (15-6 il parziale degli ultimi 5 minuti) a sancire la vittoria del Loreto Pesaro che troppe volte in questa stagione si era reso protagonista di buone partite ma senza riuscire a portare a casa i due punti. Al Dany non è stata sufficiente l’ottima prova di un ritrovato De Gregori, top scorer dei suoi con 22 punti, supportato dai 18 di Tiberti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
