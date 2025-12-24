Voci su voci, in estate. Ma il Monza ha tenuto tutti i pezzi pregiati. Ora, riprendono i rumors su possibili cessioni eccellenti. A partire da Keita Baldé che sarebbe nel mirino della Lazio, dove ha già militato tra il 2013 e il 2017. Il centravanti è uno dei migliori giocatori della rosa (2 gol in 14 presenze) e da mesi ha un rapporto particolare ma sincero col tecnico Paolo Bianco. Tra piccole stoccate e attestati di stima, l’allenatore alterna bastone e carota col senegalese: per tirar fuori il massimo. L’ultimo episodio sabato scorso quando, durante il match contro la Carrarese, Keita è apparso poco felice della sostituzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza, bastone e carota con Keita: "È unico», ma attenzione alla Lazio

Leggi anche: SERIE B. Monza, caccia alla settima vittoria col Cesena. Bianco perde Keita Baldé ma ritrova Alvarez

Leggi anche: Serie B: qui Monza. Keita: "Vogliamo tornare in A. Ma è un campionato complesso»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie B. Monza, bastone e carota con Keita: È unico», ma attenzione alla Lazio; Monza-Carrarese 4-1: risultato finale e highlights.

Serie B. Monza, bastone e carota con Keita: "È unico», ma attenzione alla Lazio - Bianco lo apprezza e bacchetta "Gran dribbling, il fisico lo limita". sport.quotidiano.net