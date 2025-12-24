Serie B Monza bastone e carota con Keita | È unico ma attenzione alla Lazio
Voci su voci, in estate. Ma il Monza ha tenuto tutti i pezzi pregiati. Ora, riprendono i rumors su possibili cessioni eccellenti. A partire da Keita Baldé che sarebbe nel mirino della Lazio, dove ha già militato tra il 2013 e il 2017. Il centravanti è uno dei migliori giocatori della rosa (2 gol in 14 presenze) e da mesi ha un rapporto particolare ma sincero col tecnico Paolo Bianco. Tra piccole stoccate e attestati di stima, l’allenatore alterna bastone e carota col senegalese: per tirar fuori il massimo. L’ultimo episodio sabato scorso quando, durante il match contro la Carrarese, Keita è apparso poco felice della sostituzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
